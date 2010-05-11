ЕС начинает в Украине информационную кампанию о правах женщин и детей

Заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Светлана ТОЛСТОУХОВА и руководитель первого отдела программ помощи Представительства ЕС Михаель ФЁГЕЛЕ подписали коммуникационную стратегию с целью повышения осведомленности о равенстве женщин и мужчин и правах ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской комиссии в Украине.

Согласно сообщению, коммуникационная стратегия, являющаяся частью проекта Европейского Союза «Права женщин и детей в Украине» с бюджетом 5,5 млн. евро, устанавливает рамки для реализации длительных информационных кампаний с целью повышения осведомленности по гендерному равенству и правам ребенка в Украине, а также направлена на изменение сложившихся стереотипов.

При поддержке Министерства по делам семьи, молодежи и спорта - основного бенефициара проекта – коммуникационные кампании будут направлены на такие актуальные проблемы, как домашнее насилие, защита детей и гендерное равенство.

В Представительстве ЕС сообщили, что коммуникационная кампания будет реализовываться через все типы медиа, включая рекламу, информационные материалы, работу со средствами массовой информации и различные мероприятия. Кроме того, учебные программы, запланированные в рамках проекта, повысят возможность гражданского общества и правительства эффективно реализовывать социальные кампании в будущем.

Программа «Права женщин и детей в Украине» состоит из пяти взаимосвязанных проектов и финансируется Европейским Союзом с общим бюджетом 14 млн. евро, включающим 5,5 млн. евро на коммуникационный компонент.