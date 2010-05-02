Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди

Завтра в западных областях Украины ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков, только ночью в Житомирской и Винницкой областях умеренные, а днем в северной части местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный, юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы ветра до 25 м/с.

Температура ночью в западных, северных областях и на побережье морей 9-14°, на остальной территории 3-8° тепла; днем 21-26°, на побережье морей 17-20° (в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 11-16°).

В Киевской области в понедельник ожидается небольшая облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, возможная гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.