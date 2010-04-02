СМИ: Россия хочет владеть украинской газовой трубой

Переговоры о создании газотранспортного консорциума с участием России и Украины зашли в тупик. По этой причине премьер-министр Николай Азаров вчера предложил первому заместителю премьер-министра РФ Игорю Шувалову ограничиться участием в модернизации украинской ГТС. В "Газпроме" согласны участвовать в проекте газотранспортного консорциума лишь при условии покупки контрольного пакета акций украинской ГТС, пишет "Коммерсантъ Украина".

Высокопоставленный источник Ъ в "Газпроме" объяснил, что компания заинтересована исключительно в контрольном пакете акций ОАО "Укртрансгаз", эксплуатирующего украинские ГТС. "Нам нужна собственность, а не управление и контроль. Украина же предлагает только участие на паритетных началах. Мы готовы купить пакет акций за деньги или в обмен на скидку в цене на газ",– уточнил собеседник.