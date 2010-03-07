СевНТУ получил доступ к 237 электронным научным журналам России

С 1 марта студенты, аспиранты и преподаватели Севастопольского национального технического университета (СевНТУ) получили полнотекстовый доступ к 237 электронным научным журналам России.

Годовая подписка передана в рамках Благотворительной акции Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ пресс-секретарь фонда Александр КАЛУГИН.

А.КАЛУГИН сообщил, что в комплект подписки входят 237 наименований журналов, издаваемых Российской академией наук, научно-исследовательскими центрами, вузами, коммерческими научными издательствами. В частности, подписка будет включать в себя издания по следующим темам: автоматика и компьютерные технологии, архитектура и строительство, инженерия, информационные технологии, машиностроение, металлургия, механика и технология, приборостроение, радиотехника и связь, строительство и архитектура, транспорт, физика, химические технологии, экология и энергетика.

Доступ к журналам будет осуществляться через Научную электронную библиотеку eLIBRARY.ru — крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования.

Получить доступ к электронной библиотеке можно с любого компьютера университета.

Аналогичную подписку также получили ведущие технические вузы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и России.