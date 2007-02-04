Житомирская область готовится праздновать 100-летие Олега Ольжича

Распоряжением председателя Житомирской областной государственной администрации Юрия ПАВЛЕНКО для празднования в области 100-летия со дня рождения участника украинского освободительного движения, выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, поэта и публициста Олега Ольжича создан оргкомитет.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирской облгосадминистрации.

В состав оргкомитета вошли заместители председателя ОГА и облсовета, руководители отдельных управлений, СМИ, учебных заведений.

План областных мероприятий по подготовке и празднованию в области 100-летия со дня рождения Олега Ольжича уже утвержден, а председателям райгосадминистраций и городским председателям предложено разработать и утвердить соответствующие мероприятия на местах.

Справка УНИАН. О.Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын известного поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандыб эмигрировала. В 1924 г. О.Ольжич поступает в Карлов университет в Праге, специализируется на истории, в частности археологии, работает в археологическом отделе Чешского Национального музея, принимает участие в археологических раскопках в Чехословакии, Галичине, Югославии, Австрии, сотрудничает с Гарвардским университетом (США). В 1929 году защитил докторскую диссертацию, получив степень доктора археологии, снискал мировое признание исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов получает признание поэтический талант О.Ольжича, его поэзия широко публикуется в периодике, со временем вышли два сборника —«Рінь» (1935) и «Вежі» (1940).

В 30-х годах О.Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ряды ОУН, возглавляет Культурную референтуру организации, становится членом Провода Украинских Националистов. Как заместитель председателя Провода ОУН, О.Ольжич руководит развитием сети ОУН, организует административную, общественную и политическую жизнь, в частности Украинский Национальный Совет в Киеве, принимает участие в создании газеты «Українське Слово».

Украинские националисты составляли для немцев явную угрозу, приказом из Берлина началось наступление на все проявления организованной украинской жизни. В декабре 1941 года запрещено «Українське Слово», сотрудники арестованы и вскоре казнены.

В мае 1944 года он арестован и замучен.