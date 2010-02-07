Штаб Януковича: во Львовской области зафиксировали «карусели»

На двух избирательных участках Самборского района Львовской области были зафиксированы попытки организации «каруселей» с избирательными бюллетенями.

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции первый заместитель руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА Леонид МЕЛЬНИК.

Он сообщил, что «карусели» зафиксировали в УИК №61 (с.Луки Самборского района) и УИК № 62 (с. Остров Самборского района) ТИО 126. По его словам, были задержаны люди, «которые из рук в руки передавали бюллетени», а также была зафиксирована выдача одному лицу несколько бюллетеней.