Цушко довел начальника крымской милиции до отставки

Начальник Главного управления МВД Украины в Крыму генерал-лейтенант милиции Владимир ХОМЕНКО подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам В.ХОМЕНКО заявил сегодня на брифинге в Симферополе.

По словам В.ХОМЕНКО, сегодня он написал рапорт об увольнении из органов внутренних дел на имя министра внутренних дел Василия ЦУШКО. "Я сегодня принял такое решение не по собственному желанию, а потому что я не могу работать в таких условиях - работать не дадут", - подчеркнул В.ХОМЕНКО.

В.ХОМЕНКО напомнил, что после предложения к руководителям УВД, прозвучавшего на коллегии МВД, написать рапорт об увольнении с занимаемых должностей, он отказался это сделать, так как не видел "достаточных на то оснований". При этом, как подчеркнул В.ХОМЕНКО, он понимал, что в руководстве МВД "этого не простят" (отказ писать рапорт об отставке - УНИАН). После чего в Крым из Киева была направлена бригада из 14-ти человек для проверки деятельности крымской милиции. Как подчеркнул В.ХОМЕНКО, бригада выявила лишь ряд недостатков "в учетно-регистрационной деятельности" и, в целом, в работе милиции Крыма.

По словам В.ХОМЕНКО, руководство МВД неоднократно высказывало претензии к нему относительно того, что он не выехал на одно из преступлений, совершенное 15 декабря в Симферополе. Вместе с тем В.ХОМЕНКО подчеркнул, что в тот день было торжественное собрание ко Дню милиции, в котором он принимал участие. На место преступления же выехал его первый заместитель Василий ПЛАВЮК в составе следственно-оперативной группы. Сам В.ХОМЕНКО уже утром 16 декабря провел совещание по этому поводу.

Говоря о своей дальнейшей деятельности, В.ХОМЕНКО отметил, что "он уходит на пенсию, а там - как Бог даст". При этом он сказал, что без работы наверняка не останется. В.ХОМЕНКО не подтвердил информацию СМИ, что будет в дальнейшем работать в СБУ.