Ющенко вывел госрезиденцию "Синегора" из подчинения ГУД

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал 10 тыс. 866 га земель государственной собственности от государственной резиденции “Синегора” новосозданному национальному парку.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО распорядился создать на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области национальный природный парк «Синегора».

Согласно Указу, к территории национального природного парка «Синегора» согласовано в установленном порядке включение 10866 гектаров земель государственной собственности, которые изымаются у государственной организации «Резиденция «Синегора» и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование.

Кабинету министров Украины, Государственному управлению делами Президент поручил:

1) решить в шестимесячный срок вопрос о реорганизации в установленном порядке государственной организации «Резиденция «Синегора» в национальный природный парк «Синегора»;

2) обеспечить:

- утверждение в шестимесячный срок в установленном порядке Положения о национальном природном парке «Синегора»;

- разработку на протяжении 2010-2011 годов и утверждение в установленном порядке Проекта организации территории национального природного парка «Синегора», охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов;

- разработку на протяжении 2010 года проекта землеустройства об отводе земельных участков и проекта по организации и установлению границ территории национального природного парка, изготовление государственных актов на право постоянного пользования земельными участками;

- продолжение совместно с Ивано-Франковской областной государственной администрацией работы по расширению территории национального природного парка «Синегора» за счет включения прилегающих земель, в первую очередь лесного фонда;

3) предусматривать во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о государственном бюджете Украины на следующие годы средства, необходимых для функционирования национального природного парка «Синегора».

Справка. Общая площадь территории Государственной организации «Резиденция «Синегора» составляет 10900 га. В ее состав входит лесхоз «Сивульский», общая площадь территории которого 10886 га.