Ющенко вывел госрезиденцию "Синегора" из подчинения ГУД
10,8 тыс. га перейдут национальному парку
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал 10 тыс. 866 га земель государственной собственности от государственной резиденции “Синегора” новосозданному национальному парку.
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.
В.ЮЩЕНКО распорядился создать на территории Богородчанского района Ивано-Франковской области национальный природный парк «Синегора».
Согласно Указу, к территории национального природного парка «Синегора» согласовано в установленном порядке включение 10866 гектаров земель государственной собственности, которые изымаются у государственной организации «Резиденция «Синегора» и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование.
Кабинету министров Украины, Государственному управлению делами Президент поручил:
1) решить в шестимесячный срок вопрос о реорганизации в установленном порядке государственной организации «Резиденция «Синегора» в национальный природный парк «Синегора»;
2) обеспечить:
- утверждение в шестимесячный срок в установленном порядке Положения о национальном природном парке «Синегора»;
- разработку на протяжении 2010-2011 годов и утверждение в установленном порядке Проекта организации территории национального природного парка «Синегора», охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов;
- разработку на протяжении 2010 года проекта землеустройства об отводе земельных участков и проекта по организации и установлению границ территории национального природного парка, изготовление государственных актов на право постоянного пользования земельными участками;
- продолжение совместно с Ивано-Франковской областной государственной администрацией работы по расширению территории национального природного парка «Синегора» за счет включения прилегающих земель, в первую очередь лесного фонда;
3) предусматривать во время доработки проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о государственном бюджете Украины на следующие годы средства, необходимых для функционирования национального природного парка «Синегора».
Справка. Общая площадь территории Государственной организации «Резиденция «Синегора» составляет 10900 га. В ее состав входит лесхоз «Сивульский», общая площадь территории которого 10886 га.