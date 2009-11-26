Луценко подсказал подчиненным, где искать игровые автоматы

17:54, 26 ноября 2009
Общество
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А заодно и самогон

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО требует от подчиненных активизировать раскрытие грабежей и разбоев, в том числе и прошлых лет.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня на совещании в министерстве с участием руководства МВД, начальников ГУ УМВД Украины в областях и на транспорте.

Ю.ЛУЦЕНКО также остановился на соблюдении учетно-регистрационной дисциплины, необходимости регистрировать абсолютно все сообщения граждан. Картина преступности должна быть объективной, подчеркнул министр.

В ходе совещания подвергся критике уровень профилактической работы и подчеркнута насущная необходимость ее активизировать. Ведь сейчас каждое четвертое преступление совершается ранее судимыми, свыше 93% - местными жителями, а это, в свою очередь, говорит о слабой работе с гражданами, находящимися под админнадзором. В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, практически выпали из поля зрения лица, освободившиеся из мест лишения свободы, однако на работу не устроившиеся и на соответствующий учет в центры занятости не ставшие.

Также Ю.ЛУЦЕНКО поставил своим подчиненным задачу активизировать работу в отношении организаторов сельских винокурен «с промышленным уклоном», изымая самогонные аппараты у тех, кто производит водку именно на продажу. Также министр отметил необходимость проверить сельскую местность на наличие там игровых автоматов, которые могли перекочевать туда из города.

 

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