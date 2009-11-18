Прокуратура Черкасской области направила в суд дело о взятке

Прокуратура Черкасской области направила в суд для рассмотрения по сути дело о взятке, полученной заместителем председателя Маньковской райгосадминистрации Черкасской области.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, следственный отдел прокуратуры области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в отношении заместителя председателя Маньковской РГА.

Установлено, что он требовал и в помещении райгосадминистрации получил взятку в сумме 10 тысяч долларов США за содействие в решении вопроса о выделении в частную собственность земельного участка площадью 1 га.