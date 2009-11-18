Прокуратура Черкасской области направила в суд дело о взятке
23:29, 18 ноября 2009Общество
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Замглавы РГА решал земельный вопрос
Прокуратура Черкасской области направила в суд для рассмотрения по сути дело о взятке, полученной заместителем председателя Маньковской райгосадминистрации Черкасской области.
Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, следственный отдел прокуратуры области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины в отношении заместителя председателя Маньковской РГА.
Установлено, что он требовал и в помещении райгосадминистрации получил взятку в сумме 10 тысяч долларов США за содействие в решении вопроса о выделении в частную собственность земельного участка площадью 1 га.
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