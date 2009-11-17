Хотят ли украинцы есть продукты с ГМО (опрос)

Почти 90% украинцев против ввоза в страну продуктов, содержащих ГМО. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина с 13 по 15 ноября 2009 г.

По результатам всеукраинского исследования эксперты Института Горшенина сделали следующие выводы. Большинство украинцев (85,6%) знают, что такое продукты, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО), и каковы возможные последствия потребления таких продуктов. Не обладают такой информацией только 12,1% опрошенных, а 2,3% затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство граждан Украины (93,4%) уверены, что необходимо ввести обязательную маркировку на продуктах, содержащих ГМО. Не видят необходимости в такой маркировке лишь 2,5% респондентов, а 4,1% не определились с позицией по данному поводу.

Более половины опрошенных (57,1%) не знают о постановлении правительства Украины об обязательной маркировке продуктов, содержащих ГМО. Знают о таком постановлении 38,2% украинцев, затруднились ответить на данный вопрос 4,7% респондентов.

Большинство украинцев (89,7%) считают, что Верховной Раде стоит принять закон о запрете ввоза на территорию Украины и производства продуктов, содержащих ГМО. Противоположное мнение высказали только 5,2% опрошенных и почти столько же (5,1%) не определились с позицией по данному поводу.

Более половины респондентов (61,2%) заявили, что никогда не будут покупать продукты, содержащие ГМО при наличии соответствующей маркировки. Менее четверти украинцев (22,5%) будут покупать продукты с ГМО только в том случае, если нет альтернативы. Заявили, что для них безразлично, какие продукты покупать, 12%, а затруднились ответить на данный вопрос – 4,3% опрошенных.

Большинство украинцев (74,7%) не стали бы покупать продукты питания, маркированные как содержащие ГМО, даже если бы они стоили дешевле аналогичных без ГМО. Покупали бы продукты с ГМО в этом случае 10,7% респондентов, а 14,6% затруднились ответить на этот вопрос.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.