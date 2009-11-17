В Севастополе возобновят работу школы и детсады

В Севастополе со следующего понедельника в полном объеме возобновится учебный процесс во всех учебных, внешкольных и детских дошкольных учреждениях города, приостановленный на три недели с целью предупредить развитие эпидситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник управления образования и науки городской госадминистрации Николай ЧЕРБАДЖИ на аппаратном совещании в горгосадминистрации.

Как сообщил на совещании начальник управления охраны здоровья горгосадминистрации Виктор ПОЛОГОВ, в городе «уровень заболеваемости снизился до отметки 54,3 случая на 10 тысяч населения. Таким образом, мы вышли на средний уровень сезонной заболеваемости прошлых лет». По словам В.ПОЛОГОВА, «серьезных случаев заболеваний гриппом нет», вместе с тем, он констатировал, что в ночь с субботы на воскресенье в городе «от пневмонии, вызванной обычным гриппом В, скончался мужчина», который, по его информации, «заболел еще 3 ноября, но до 8 ноября ничего не предпринимал, лечения не было; 8-го он был госпитализирован, когда уже пошла дыхательная недостаточность. К сожалению, спасти больного не удалось».

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на совещании подчеркнул: «ажиотаж в стране спадает, но вакцинацией надо заниматься. В Севастополе пик заболеваемости приходится на конец января - начало февраля. Хотим мы этого, или нет - грипп будет. Не «свиной», так обычный, который приходит к нам каждый год». По словам главы исполнительной власти города, «1300 человек у нас привито, это медперсонал, дом ребенка, гериатрический интернат. В город должна прийти ещё одна крупная партия вакцины. Будем продолжать прививки».