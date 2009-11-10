Грипп забрал жизни уже 174 украинцев

Количество умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине увеличилось до 174 человек.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 9 ноября количество жертв эпидемии увеличилось на 19 человек, 2 из которых беременные и роженица. В частности 11 человек умерли во Львовской, и по 1 в Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях и г. Киеве.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 1млн. 31тыс. 597 человек. Из них 62 тыс. 350 чел. заболели на протяжении последних суток. Госпитализировано с начала эпидемии 52 тыс. 742 лица, за последние сутки - 3 тыс. 887 человек, из которых в реанимации находятся 334 человека.

Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидемпорогу 13 регионов. В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1. Ранее Минздрав сообщал о 65 случаях гриппа A/H1N1 и 14 подтвержденных смертях от него.