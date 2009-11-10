В Харькове с поезда «Москва – Кисловодск» сняли 23 пассажира без виз

Несмотря на ухудшение погодных условий и сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, количество попыток правонарушений на государственной границе не уменьшается, а наоборот растет.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки украинские пограничники задержали 26 человек за незаконное пересечение государственной границы, что вдвое больше, чем днем ранее. Среди задержанных 6 нелегальных мигрантов, из которых 3 - граждане Грузии, 2 - Армении и 1 – Таджикистана. Существенно выросло и количество задержанных с поддельными чужими и недействительными документами – 8 человек (за предыдущие сутки – 1). Кроме этого, на Харьковском вокзале были задержаны и возвращены назад в Россию 23 пассажира поезда «Москва – Кисловодск» - граждан Китая. Выходцы из Поднебесной не имели украинских виз.