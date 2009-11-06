В Киеве эпидемия сбавляет обороты

За последние два дня в Киеве стабилизировалась ситуация с эпидемией гриппа и ОРЗ.

Об этом в эфире 5 канала заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Алла Шлапак.

"Что касается ОРВИ и эпидемии гриппа в Киеве за последние двое суток ситуация стабилизировалась. У нас нет прироста заболеваемости, у нас уменьшилось количество вызовов по "скорой помощи" и уменьшилась госпитализация", - сказала она.

"Медицинскими препаратами больницы обеспечены, мы получили все дозы "Тамифлю" от государственного резерва, то, что нам полагалось, кроме этого закупили дополнительно", - отметила Шлапак.

По ее словам, в Киеве есть один лабораторно подтвержденный случай смерти от "свиного" гриппа.

"Мы получили информацию о втором случае, который связан с одномесячным ребенком - это не грипп A/H1N1. Это обычное ОРВИ, просто родители вовремя обратились к врачам", - заявила Шлапак.

Относительно трех людей, у которых подозревают наличие вируса "свиного" гриппа, глава комиссии сказала: "Мы ждем лабораторных подтверждений".

Кроме того, по словам Шлапак, "за последние сутки есть рост (количества) больных среди детей".

Она отметила, что, по информации санитарного врача, каникулы в школах "будут продолжаться весь эпидемический период - это три полных недели".

Украинская правда