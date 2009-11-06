Дети, лишенные грудного питания, наиболее уязвимы к вирусу А/H1N1

ЮНИСЕФ обращает внимание матерей на необходимость грудного вскармливания младенцев в условиях распространения в Украине вируса А/H1N1 для защиты от инфекции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как отмечается в сообщении, дети до одного года относятся к группе наибольшего риска заболеваемости вирусом А/H1N1. При этом малыши, которые не получают грудного вскармливания, наиболее уязвимы к вирусу. Именно поэтому Детский фонд ООН обращает внимание, что в условиях распространения в Украине пандемического гриппа для защиты малышей матерям необходимо как можно дольше продолжать грудное вскармливание, что может уменьшить тяжесть течения респираторных инфекций у младенцев и особенно важно в уменьшении риска и последствий инфекции во время вспышки эпидемии сезонного гриппа и распространения вируса гриппа А/H1N1.

Во время вспышки гриппа для предотвращения инфицирования ребенка рекомендуется тщательное соблюдение гигиены рук и этикета кашля, избежание контактов младенца с заболевшими лицами. Необходимо находиться с ребенком как можно дальше от мест скопления людей, ограничить обмен игрушками и другими предметами, которые могут попасть в рот ребенка, тщательно мыть водой с мылом любые предметы, которые попадают в рот ребенка.

Женщинам, которые находятся в гриппоподобном состоянии, рекомендовано использование маски во время ухода и кормления младенца.

Как отмечают эксперты Академии медицины грудного вскармливания (Academy of Breastfeeding Medicine, Нью-Йорк, США) врачи должны поддерживать продолжение грудного вскармливания даже если есть подозрение на то, что мать инфицирована вирусом гриппа А/H1N1, поскольку инфицирование младенца могло состояться до того, как у матери появились симптомы. Продолжение грудного вскармливания может помочь уменьшить тяжесть респираторных симптомов у заболевшего младенца.

Также продолжение грудного вскармливания рекомендовано даже в случае, когда мать получает антивирусные препараты для лечения или профилактики инфекции гриппа (озельтамивир или занамивир), информирует ЮНИСЕФ. Грудное вскармливание также должно продолжаться, если младенец заболел гриппом с подозрением на штамм А/H1N1. Более того, если грудное молоко является основной едой в рационе младенца, будет полезным увеличение количества потребляемого грудного молока в период вспышки гриппа.

Материнское молоко дополнительно может обеспечивать защиту младенцев от осложнений гриппа, таких как тяжелые респираторные заболевания, диарея, другие заболевания желудочно-кишечного тракта, дегидратация.