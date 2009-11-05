В Киеве установлен предварительный диагноз H1N1 у трех человек

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что в Киеве установлен предварительный диагноз “пандемический грипп” еще у трех человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции.

Заместитель председателя КГГА отметила, что все эти люди находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула, что это оперативные данные, а сам диагноз является предварительным и требует для подтверждения более глубоких исследований.

Как сообщал УНИАН, сегодня главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО заявил, что в столице уже подтверждены два случая смерти от пандемического гриппа.

По его словам, один из случаев заболевания установили в военном госпитале №408 - умер мужчина. Еще один случай подтвержден у женщины, которая умерла в больнице через 40 минут после госпитализации.