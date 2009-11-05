В Украину прибудут эксперты ЕС по вопросам пандемии гриппа

Сегодня в Украину прибудут четыре эксперта Европейской комиссии по вопросам пандемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО проинформировал, что сегодня имел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, во время которого, среди прочего, обсуждалась эпидемиологическая ситуация в Украине.

“Европейская комиссия готова предоставить техническую и любую другую помощь Украине по данному вопросу”, - отметил он.