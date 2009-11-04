У входа в метро в Киеве продают маски с рук

У входа в метро на станцию «Майдан Незалежности» в Киеве проходит продажа марлевых масок с рук.

Как передает корреспондент УНИАН, продавцы предлагают маски по 10 грн. штука.

При этом молодой человек, продающий маски уверяет, что они - многоразового использования. Он демонстрирует при этом вкладыш в повязке на украинском языке, где написано «багаторазове використання».

В то же время, на вкладыше не содержится информация о производителе этих масок.