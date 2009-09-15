Шустер заявляет, что против него был осуществлен "теракт"

В новой студии Савика Шустера возникли значительные технические сбои.

Первый инцидент произошел 7 сентября, когда должна была выйти в эфир программа «Свобода слова». «В 19.30 по каким-то причинам «вылетело» все оборудование. И оно не возобновлялось на протяжении 6 минут», - рассказал ведущий и владелец компании «Савик Шустер Студия», Савик Шустер.

Остальные технические неполадки также происходили на ровоном месте, во время съемок программы. Вследствие этого выходили из строя два синхрогенератора и отказались работать мобильные телефоны, интернет и радиокамеры.

По словам господина Шустера, 11 сентября присутствующие на съемочной площадке жаловались на самочувствие. У некоторых из них наблюдалась температура, тошнота состояние повышенной нервозности. Осмотрев пострадавших, врачи сравнили их состояние с последствиями сильного сотрясения головного мозга.

Сам владелец студии считает эти события «целенаправленным террористическим актом», который совершили с целью дискредитации команды перед акционерами.

Телекритика