Минюст разъясняет: партию "Родына" не запрещали, а вернули в 2008 год

Министерство юстиции лишь отменило свое решение о принятии к сведению информации о внесении изменений в уставные документы и в состав руководящих органов партии "Родына".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении отмечается, что Министерство юстиции Украины не имеет полномочий своими решениями запрещать политическую партию или аннулировать регистрационное свидетельство политической партии. Запрещение политической партии и аннулирование регистрационного свидетельства политической партии, что влечет прекращение деятельности политической партии, роспуск ее руководящих органов, областных, городских, районных организаций и первичных ячеек и других уставных образований политической партии, прекращение членства в политической партии, - это санкции, которые, согласно Закону Украины «О политических партиях в Украине» и Кодексу административного судопроизводства, применяются исключительно судом.

В пресс-службе напоминают, что 2 сентября 2009 года Минюст издал приказ, которым отменил свое решение от 2 октября 2008 года относительно этой партии и признал недействительным свидетельство, выданное политической партии, которое содержало измененное название и юридический адрес.

Согласно сообщению, решение от 2 октября 2008 года об изменении названия на партия «Родына», руководителя и юридического адреса принималось Министерством юстиции исключительно на основании заявления самой партии и представленных документов, которые носили уведомительный характер. Приказом Министерства была принята к сведению информация о внесении изменений в уставные документы и в состав руководящих органов Прогрессивно-демократической партии Украины.

Отмена приказа министерства от 2 октября 2008 № 1672/5 стала результатом проверки правомочности седьмого (внеочередного) съезда Партии от 20 августа 2008 года, которая проводилась с участием территориальных органов юстиции в соответствии с обращением Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, Министерством юстиции была признана неправомочность съезда Партии и отсутствие кворума полномочных делегатов. В результате, на сегодняшний день восстановлено название, руководитель и юридический адрес партии, которая существовала до седьмого (внеочередного) съезда от 20 августа 2008 года.