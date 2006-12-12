ВВС обвиняет харьковский роддом в торговле органами новорожденных

Телерадиокомпания BBC располагает документальными доказательствами существования на Украине преступной сети, занимающейся поставками на Запад стволовых клеток, изъятых у убитых новорожденных младенцев. По словам журналистов, в их руках находится видеозапись вскрытия тел нескольких детей, предположительно ставших жертвами преступников.

Украина активно участвует в международной торговле стволовыми клетками и другими биологическими материалами, востребованными современной высокотехнологичной медициной.

Однако, как полагают журналисты, попавшая к ним видеозапись указывает на то, что в качестве источника донорских материалов используются не только абортированные эмбрионы и мертворожденные, но и совершенно здоровые дети.

По данным издания, журналистам удалось выйти на связь с несколькими жительницами Харькова, которые утверждают, что врачи одного из городских роддомов забирали у них детей, которые были совершенно здоровыми при рождении, а позднее заявляли об их внезапной смерти.

В 2003 году Украинские власти согласились провести расследование по этим фактам, в ходе которого была проведена эксгумация 30 тел новорожденных и мертворожденных, захороненных на территории роддома номер 6.

Одна из женщин смогла заснять происходящее на видеокамеру. Позднее эта пленка была переправлена в Совет Европы.

В отчете ознакомленных с записью чиновников Совета Европы отмечается отсутствие у эксгумированных трупов отдельных частей тела и органов, включая головной мозг. В ряде случаев захороненные тела были расчленены.

Известный британский патологоанатом, имя которого, однако, не называется, отмечает, что запечатленное записи сильно отличается от общепринятой практики захоронения в медицинских учреждениях. В связи с этим версия об использовании тел умерших живых детей в качестве источника донорских тканей или стволовых клеток признается оправданной.

Администрация роддома номер шесть полностью отвергает эти обвинения.

Лента.ру