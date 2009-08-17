Нападение на почту в Черкасской области: убит инкассатор (фоторобот)

14 августа около 9 часов утра в центре села Геронимовка Черкасского района Черкасской области было совершено нападение на местное почтовое отделение "Укрпочты". В результате нападения убит инкассатор, нападавшему удалось похитить значительную сумму денег. По факту вооруженного ограбления возбуждено уголовное дело, создана оперативно-розыскная группа, которая занимается раскрытием преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВС Украины в Черкасской области, по горячим следом нападавшего не удалось задержать, поэтому в ближайшее время в прессе будет обнародован его фоторобот, а за предоставленную гражданами информацию, которая поможет в раскрытии преступления, представители правоохранительных органов обещают денежное вознаграждение в сумме 50 тыс. грн. От других комментариев в милиции воздерживаются.

Как рассказали корреспонденту УНИАН сотрудники почты, пожелавшие остаться неназванными, нападавший был один. Он дождался, когда инкассатор занесет сумку с деньгами в отделение связи. В тот день из Черкасс привезли более 300 тыс. грн. для выплаты пенсий в 10 селах Черкасского района. Мужчина зашел в помещение почты и, угрожая, начал требовать отдать деньги. Против нападавшего выступил инкассатор, но в столкновении нападавшему удалось завладеть табельным пистолетом и, выстрелив два раза, он убил его. После чего уже вооруженный грабитель, прихватив мешок с деньгами, начал убегать с почты. Он вскочил в инкассаторский фургон, который стоял у здания почты, в котором сидел водитель. Уже в машине между водителем и грабителем завязалась драка, водителю удалось выскочить на ходу. Как утверждают местные жители, во время драки в машине, была сбита женщина, переходившая дорогу. Похищенный инкассаторский фургон представители правоохранительных органов нашли в лесу вблизи села.

По данным стражей порядка, нападающий - мужского пола, европеоидной расы, рост 170-180 см, худощавого телосложения, коротко стриженый, брюнет или темный шатен, брюки темного цвета, футболка светлого цвета. Милиция просит всех свидетелей сообщать информацию по телефонам:

8-050-647-64-60,

8-067-758-72-43,

8-067-721-60-30,

8-0472-37-35-15,

8-0472-37-15-23,

8-0472-37-20-80,

8-0472-39-35-33

или "102".

От других комментариев в милиции воздерживаются.