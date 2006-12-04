В России заживо сожжен священник, его жена и трое детей (фото)

В Тверской области в селе Прямухино заживо сожжен православный священник, его жена и трое маленьких детей - 11-летний сын и двое дочерей, 5 и 7 лет.

Семья священника Тверской епархии 31-летнего Андрея Николаева сгорела в доме, в котором жила. Злоумышленники подперли входную дверь снаружи стальной трубой. На окнах дома были решетки, поэтому шансов у погибших спастись не осталось.

Как говорится на сайте "Православие и мир", дом Андрея Николаева был облит бензином и подожжен.

Вначале сообщалось, что жена отца Андрея Ксения, которая лежала в больнице, в пятницу приехала домой на выходные и тоже погибла в огне. Затем сотрудники правоохранительных органов Тверской области заявили, что труп женщины в доме не обнаружен. Представитель Совета безопасности области сообщил, что "местонахождение жены священника Николаевой Оксаны Васильевны, 1974 года рождения, пока не установлено", передает РИА "Новости". "Проведенные розыскные мероприятия в лечебных заведениях Твери, Торжка, Кувшиново пока результатов не дали", - сказали в Совете безопасности.

Позднее заместитель прокурора - начальник следственного управления прокуратуры Тверской области Михаил Соколов заявил, что "при тушении пожара были обнаружены тела Андрея Николаева, его жены Оксаны Николаевой, а также их детей: Давида, 1997 года рождения, Анны, 1999 года рождения, и Анастасии, 2002 года рождения".

Убийство священника Андрея Николаева "должно быть предметом внимания общества не меньше, чем политические спекуляции вокруг смертей Анны Политковской, Александра Литвиненко и других". Такое мнение высказал глава московского отделения Союза православных граждан Кирилл Фролов.

Cвященник из другого тверского села отец Георгий Белодуров напомнил, что недавно дом Николаева уже пытались поджечь. "В последние месяцы он жил с ружьем наготове, так как спившиеся жители Прямухина искали мифические драгоценности", - отметил отец Георгий. - "Морально-нравственная обстановка в селе была столь тяжела, что населяющие его алкоголики стали продавать и обменивать на выпивку бревна домов".

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