Андруховичу вручили ангела и 50 тысяч долларов

Литературную награду Центральной Европы ANGELUS, которая вручалась в этом году впервые, получил украинский писатель Юрий Андрухович за роман “12 обручей”. Награду учредили польский город Вроцлав и газета “Rzeczpospolita”.

Награда – статуэтка ангела и 150 тысяч злотых – вручается за прозаическое произведение, переведенное на польский язык и изданное на протяжении года в Польше. ANGELUS будут вручать ежегодно в декабре тем авторам из Центральной Европы, которые поднимают в своем творчестве важнейшие для общества темы, побуждают к рефлексии и углубляют знание о мире других культур. К «Центральной Европе» отнесли Австрию, Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Македонию, Молдову, Германию, Польшу, Россию, Румынию, Сербию, Словакию, Словению, Украину и Венгрию.

Победителя избирает жюри из 7 человек. В этом году председателем жюри была российская поэтесса, журналистка и переводчица Наталия Горбаневская, членами жюри – эксперты в сфере литературы (критики, поэты, публицисты, переводчики) Станислав Береш, Юлиан Корнгаузер, Ришард Криницкий, Томаш Любенский, Кшиштоф Маслонь, Анджей Завада.

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