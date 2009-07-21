Из донецкой шахты эвакуировали 118 горняков

В Донецкой области на шахте «Кураховская» (ГП «Селидовуголь», г. Горняк) из-за остановки вентилятора главного проветривания (ВГП) на поверхность выводились 118 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службе в Донецке, вчера вечером на шахте «Кураховская» из-за остановки вентилятора главного проветривания (остановка произошла в вертикальном вентиляционном стволе (шурф №1)), была дана команда о выводе всех горняков предприятия, находящихся под землей.

На место происшествия выезжали два отделения горноспасателей и реанимационно-противошоковая группа врачей.

В результате проведенных работ вентилятор был запущен и восстановлен нормальный режим работы шахты.