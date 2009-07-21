Тимошенко вернула взаимозачеты в украинскую экономику

Кабмин выпустил распоряжение №788 от 24 июня, которым возвращает систему взаимозачетов между госмонополиями. До конца года "Уголь Украины" будет перечислять средства за транспортировку своей продукции железнодорожным транспортом энергогенерирующим компаниям. В свою очередь, генерации на эту сумму будут поставлять "Укрзализнице" электроэнергию. Участники рынка говорят, что такое решение приведет к росту долга госшахт перед генерациями, пишет Коммерсант-Украина.

Изданию не удалось получить официальные комментарии "Укрзализныци" и ГП "Уголь Украины". Но в неофициальных беседах топ-менеджеры «Угля» отмечают, что «с начала июня действует распоряжение правительства, согласно которому `Уголь Украины` получил отсрочку по оплате перевозки угля до конца года. Ситуация в компании очень сложная, фактически она не в состоянии рассчитываться».

В генерациях опасаются, что решение правительства приведет к снижению уровня расчетов с компаниями. "`Уголь Украины` уже сейчас не способен заплатить нам за электроэнергию, которую потребляют шахты. С начала июня долг компании перед `Энергорынком` вырос на 10%,– говорит генеральный директор `Центрэнерго` Сергей Попов В НАЭК "Энергоатом" напоминают, что I полугодие все генерирующие компании страны, за исключением "Укргидроэнерго", закончили с убытками. Рентабельность "Донбассэнерго" сегодня составляет -22,7%, "Днепроэнерго" – -20,6%, "Западэнерго" – -16,4%, "Центрэнерго" – -4%, "Энергоатома" – -2%.

Член комитета Верховной рады по ТЭК Сергей Тулуб (Партия регионов) прогнозирует, что введение взаимозачетов приведет к новой волне банкротств в отрасли, причем как среди угольных, так и среди энергетических предприятий. "Так уже было в 1998-1999 годах. Тогда две трети предприятий энергетики оказались в состоянии банкротства. Ситуация наладилась лишь в 2002 году, и понадобилось семь лет, чтобы погасить долги",– соглашается его коллега по комитету Михаил Волынец (БЮТ).