Обнаженная Тина Кароль прикрылась котенком (фото)
15:18, 15 февраля 2018Общество
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Откровенные снимки Тины Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль сфотографировалась топлес / Instagram
Тина Кароль опубликовала в своем Instagram серию откровенных селфи.
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Автором снимков выступила украинский фотограф Соня Плакидюк. На фото певица запечатлена в откровенных нарядах и белье Calvin Clain, а также плаще Dafna May, и белой мужской рубашке.
Снимки были сделаны на Polaroid в одном из отелей Киева.
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