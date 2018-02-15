Обнаженная Тина Кароль прикрылась котенком (фото)

Откровенные снимки Тины Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль опубликовала в своем Instagram серию откровенных селфи.

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Автором снимков выступила украинский фотограф Соня Плакидюк. На фото певица запечатлена в откровенных нарядах и белье Calvin Clain, а также плаще Dafna May, и белой мужской рубашке.

Снимки были сделаны на Polaroid в одном из отелей Киева.