Обнаженная Тина Кароль прикрылась котенком (фото)

15:18, 15 февраля 2018
Общество
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Тина Кароль сфотографировалась топлес / Instagram

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Автором снимков выступила украинский фотограф Соня Плакидюк. На фото певица запечатлена в откровенных нарядах и белье Calvin Clain, а также плаще Dafna May, и белой мужской рубашке.

Снимки были сделаны на Polaroid в одном из отелей Киева.

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Теги: #Тина Кароль фото