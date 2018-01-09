Украинский паспорт занял 44 место в рейтинге паспортов мира

Компания Henley & Partners опубликовала ежегодный рейтинг Индекса паспортов, который ранжирует страны по возможности посещения других государств без визы.

Согласно отчету, опубликованному компанией, Украина занимает 44 место среди всех стран мира.

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Первое место уже пятый год подряд занимает Германия. На втором месте находится Сингапур. А третье место делят сразу 8 стран: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония.

Благодаря получению безвизового режима с ЕС, Украина заняла самую высокую строчку среди стран СНГ. Россия в этом рейтинге оказалась на 4 ступеньки ниже - на 48 месте.

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан. Граждане этой страны могут без визы посетить лишь 24 государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко анонсировал введение безвиза еще с несколькими странами.