Саакашвили в новогоднюю ночь прогулялся по Софиевской площади вместе с мамой (видео)

04:30, 01 января 2018
Общество
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Одиозный политик купил глинтвейн в одном из киосков и пообщался с прохожими. 

Иллюстрация REUTERS

Одиозный политик Михаил Саакашвили в новгоднюю ночь прогулялся по Софийской площади, где стоит главная елка страны. Экс-президент Грузии купил глинтвейн в одном из киосков и пообщался с прохожими. 

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook. 

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"Посмотрите, какая красота. Елка. Супервкусный глинтвейн. Кстати, там в Hyatt (отель на Софийской площади - ред.) есть бар и мы с мамой там вчера пили чай", - рассказал Михо.

Вместе с Саакашвили гуляла и его мама. 

Как сообщал УНИАН, Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал мира, счастья и благополучия.

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Теги: #Саакашвили с мамой#Саакашвили Новый год
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