Саакашвили в новогоднюю ночь прогулялся по Софиевской площади вместе с мамой (видео)

Одиозный политик Михаил Саакашвили в новгоднюю ночь прогулялся по Софийской площади, где стоит главная елка страны. Экс-президент Грузии купил глинтвейн в одном из киосков и пообщался с прохожими.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

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"Посмотрите, какая красота. Елка. Супервкусный глинтвейн. Кстати, там в Hyatt (отель на Софийской площади - ред.) есть бар и мы с мамой там вчера пили чай", - рассказал Михо.

Вместе с Саакашвили гуляла и его мама.

Как сообщал УНИАН, Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал мира, счастья и благополучия.