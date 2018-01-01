Саакашвили в новогоднюю ночь прогулялся по Софиевской площади вместе с мамой (видео)
04:30, 01 января 2018
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Одиозный политик купил глинтвейн в одном из киосков и пообщался с прохожими.
Иллюстрация REUTERS
Одиозный политик Михаил Саакашвили в новгоднюю ночь прогулялся по Софийской площади, где стоит главная елка страны. Экс-президент Грузии купил глинтвейн в одном из киосков и пообщался с прохожими.
Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.
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"Посмотрите, какая красота. Елка. Супервкусный глинтвейн. Кстати, там в Hyatt (отель на Софийской площади - ред.) есть бар и мы с мамой там вчера пили чай", - рассказал Михо.
Вместе с Саакашвили гуляла и его мама.
Как сообщал УНИАН, Порошенко поздравил украинцев с Новым годом и пожелал мира, счастья и благополучия.
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