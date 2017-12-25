В Днепре впервые официально отпраздновали католическое Рождество (фото)

25 декабря Днепр вместе со всей Украиной и миром впервые празднует Рождество по Григорианскому календарю. По этому случаю на центральной площади города собрались более тысячи человек.

Вечером днепрян и гостей города поздравил городской голова Борис Филатов. Он отметил, что Днепр – город многонациональный и мультикультурный город, и люди здесь открытые ко всему новому.

«Здесь собрались разные люди, разные конфессии. И никогда такого не будет, чтобы мэр был к кому-то ближе, а к кому – то- наоборот. Наш город – для всех. Поэтому я всех вас поздравляю с этим светлым праздником. Добрые христиане, к какой конфессии они бы не принадлежали, на каком континенте они бы не жили, сегодня во всем мире отмечают Рождество. Храни вас Господь!» – пожелал Борис Филатов.

Празднование в Днепре начали около 15-ти часов. Гостям праздника показали рождественский мюзикл «Симфония Рождества». Здесь также провели молитву за Украину и мир. Со сцены на площади Героев Майдана звучали поздравления от представителей 7 христианских конфессий и Совета церквей города.

Организовали и видеопоздравление от диаспор из США, Канады и стран Европы. Также на площади устроили сбор подарков для детей участников АТО и малышей из числа детей-сирот и переселенцев.

Напомним, что год назад в городе праздновали Европейское Рождество, а осенью этого года днепряне вместе отмечали День благодарения – традиционный праздник для США, Канады, Нидерландов и Швейцарии.

Как известно, в этом году в Украине католическое Рождество стало официальным праздником и выходным днем.