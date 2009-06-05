Сегодня выпускники сдают последний тест

Сегодня в Украине у выпускников школ состоится последний тест нынешней сессии внешнего независимого оценивания – по химии.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, для участия в этом тестировании зарегистрировались 34 тыс. 201 человек, или 7,1% от общего количества участников, тогда как в прошлом году их количество составило 30 тыс. 376.

Больше всего желающих сдать тест по химии оказалось в Днепропетровской и Донецкой областях (2 тыс. 920 и 2 тыс. 250 человек соответственно), меньше всего – в Севастополе (272) и Черновицкой области (606).

Для выпускников школ, которые хотят получить высшее образование по химическим или фармакологическим специальностями, в 15 пунктах тестирования уже подготовлено 2 тыс. 348 аудиторий, к работе в которых привлечены 6 тыс. 256 профессиональных педагогов.

Тест по химии на украинском языке решили сдавать 73,4% участников, русском – 26,2%, венгерском – 0,2%.

Во время тестирования, которое начнется в 11.00 и будет продолжаться 150 минут, участникам нужно будет решить 60 задач по общей, неорганической и органической химии.

Центр напоминает, в 2009 году выпускники имели возможность избрать от 2 до 5 предметов тестирования, а также язык его прохождения среди тех семи, на которых ведется учеба в общеобразовательных школах Украины. В общей сложности в этом году внешнее независимое оценивание проходило по 8 учебным предметам и началось 6 мая.