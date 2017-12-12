Кличко назвал реформирование здравоохранения одним из приоритетов для властей города

Реформирование отрасли здравоохранения является одним из приоритетов для властей столицы. И мы делаем все, чтобы киевляне получали качественные медуслуги. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио «Киев».

Виталий Кличко подчеркнул, что здоровье – это главное, что есть у каждого человека. «Поэтому реформирование медицины является одним из приоритетов для нас. В этом году расходы на финансирование отрасли здравоохранения в столице были значительно увеличены. И общая сумма составила почти 8,5 млрд грн», – добавил мэр столицы.

Он отметил, что в этом году на выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкцию, строительство учреждений здравоохранения было предусмотрено свыше 569 млн грн. Киевский городской голова добавил, что завершены капитальные ремонты ряда помещений 8 медицинских учреждений. В частности, проведен ремонт в Александровской клинической больнице Киева, Киевской городской клинической больнице №17, городской клинической больнице №6, детской клинической больнице № 7 Печерского района, городской клинической больнице скорой медицинской помощи, городской детской клинической больнице № 1, городской детской клинической больнице № 2, детской клинической больнице № 3 Соломенского района.

Виталий Кличко подчеркнул, что ремонты, которые сделаны, – качественные и отвечают современным требованиям. Кроме того, отметил мэр, в ряде медучреждений установлено современное оборудование.

Мэр Киева отметил, что столичная власть закупает для медучреждений Киева компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование для реанимаций, оборудования для анестезии и тому подобное. «От уровня медицинской техники зависит установление верного диагноза, качество лечения, проведение надлежащей реабилитации пациентов, которые обращаются за помощью», – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что столичная власть также ввела электронную очередь на прием к врачам eHealth. «Теперь не нужно ждать часами в очереди на прием к врачу. Каждый может записаться на прием в удобное для себя время, выбрать врача к которому хочешь попасть и получить качественную медицинскую помощь. Эта система работает в нескольких районах», – сказал мэр столицы. При этом Виталий Кличко отметил, что столичная власть планирует ввести эту систему по всему городу до конца следующего года.