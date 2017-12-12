"Кольцо с бриллиантом за 94 тысячи": журналисты узнали, какие украшения выбирают украинские чиновники (видео)

Самая соблазнительная украинская полицейская Людмила Милевич показала свою коллекцию украшений. Ее любимое кольцо - подаренное родителями, а самое дорогое ее кольцо стоит более 3 тысяч долларов, говорится в сюжете "Грошей".

Обручальное кольцо с бриллиантом за 94 тысячи гривень - роскошную свадьбу заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой украинцы обсуждают до сих пор.

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Дарит своей жене украшения и нардеп и экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась: он задекларировал 17 позиций драгоценностей с бриллиантами.

Внес в декларацию украшения жены и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Кроме подвесок и сережек, Гюзель Насалик задекларировала свадебное кольцо с бриллиантом в 2 карата, цена на такой камень стартует от 20 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своей электронной декларации указала только несколько украшений, среди которых ее любимые серьги с жемчугом и бриллиантами от бренда Cartier.