Тимошенко задекларировала серьги Cartier как у княгини Монако (фото)

Если посмотреть фото депутатки в сети, становится очевидным, что именно в этих жемчугах она появляется чаще всего, пишет ТаблоID.

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Как отмечается, подобные серьги с белыми жемчужинами из коллекции Himalia Pearls стоят 7-7,5 тысяч долларов, то есть примерно 196 тысяч гривень.

Именно эту модель сережек надела княгиня Монако Чарлин в мае прошлого года на крещение своих малышей.

Также среди драгоценностей Тимошенко есть серьги с жемчугом и мелкими камнями от японского бренда "Mikimoto". Вероятно, речь идет о серьгах с так называемыми гаитянским жемчугом и бриллиантами. Правда, точно определить их стоимость по фото – сложно, ведь она может зависеть от размера жемчуга и драгоценных камешков.

Также Тимошенко задекларировал два ожерелья из жемчуга, однако не указала ни бренда, ни каких-то подробностей.

Однако, как отмечается, всем известно, что Тимошенко является большой поклонницей украшений от "Chanel".