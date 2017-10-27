Евровидение-2018: свое участие в песенном конкурсе подтвердили 43 страны

В песенном конкурсе "Евровидение-2018", который пройедт в Португалии, примут участие 43 страны. Об этом сообщает esctoday.

Среди стран, которые подтвердили свое участие: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Грузия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Польша, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

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Также участие примут страны "Большой пятерки" - Испания, Великобритания, Италия, Германия и Франция, которые автоматически проходят в финал вместе с победителем "Евровидения-2017" Португалией.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на Евровидении-2017, которое проходило в Киеве, победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. Вторым стал представитель Болгарии Кристиан Костов (615 баллов). Третье место заняли представители Молдовы Sunstroke Project (374).