Порошенко наградил пятерых нацгвардейцев орденами "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко наградил пятерых военнослужащих Национальной гвардии орденами "За мужество" III степени. Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась сегодня на территории воинской части 3028 Национальной гвардии, которая дислоцируется в Калиновском районе Винницкой области.

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Во время выступления глава государства поблагодарил военнослужащих Нацгвардии за защиту Украинского государства.

"Ваша часть одна из первых встала на защиту государства от сепаратистов и российских агрессоров. Вы не дали создать "Харьковскую народную республику", которая уже была прописана в планах агрессора", - сказал президент.

Порошенко также назвал все "горячие точки" и зоны боевых действий, в которых служили военные из части № 3028.

Он также объявил минуту молчания в память о пяти погибших нацгвардейцах из этой части.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, орден "За мужество" III степени глава государства вручил сержанту Эдуарду Богачуку, капитану Дмитрию Витязю, старшему сержанту Алексею Копейке, полковнику Ивану Миропольскому и подполковнику Дмитрию Сёмаку.

Командир воинской части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Миропольский вместе с личным составом подчиненной воинской части принимает активное участие в выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения АТО с 2014 года. Под его руководством личный состав части осуществлял зачистку Лисичанска от террористов. В феврале 2015 года полковник Миропольский участвовал в прикрытии выхода подразделений НГУ и ВСУ из Дебальцево.

Старший инструктор по высотной и парашютно-десантной подготовке группы инструкторов отдельного отряда специального назначения Южного территориального управления НГУ Витязь в течение 2014-2017 годов служил в зоне АТО. С августа по сентябрь 2014 года исполнял обязанности командира экипажа БТР-60 ПБ, в составе объединенной группировки в Амвросиевском районе Донецкой области, где проявлял личное мужество и героизм - под обстрелом врага прикрывал своих товарищей. Удерживал оборону позиций в окружении противника, отражая множество атак, продолжая вести бой, подавляя огневые точки противника. Благодаря ему было уничтожено 8 единиц БТР, КрАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ; уничтожена установка БМ-21 "Град" и захвачены в плен четверо террористов.

Инструктор-пулеметчик 1-й боевой группы на бронетранспортерах группы огневой поддержки отдельного отряда специального назначения Северного Киевского территориального управления НГУ Богачук также в течение 2014-2017 годов привлекался к выполнению задач в зоне АТО. Во время выполнения боевых задач отлично выполнял службу в составе разведывательных групп, неоднократно участвовал в уничтожении диверсионно-разведывательных групп и засад боевиков.

31 марта этого года сержант участвовал в выполнении боевого задания в составе разведгруппы по проведению разведки и контрснайперских мероприятий в районе Зайцево, Торецкого, Горловки и прилегающей к ним территории. Группа выдвинулась в район террикона, движение вперед значительно усложнялось из-за наличия мин, "растяжек". Военнослужащие двигались вперед, каждый раз обезвреживая взрывные устройства. Однако во время передвижения вблизи позиции противника в результате взрыва капитан Левкун получил ранения двух ног. Несмотря на усиление обстрелов со стороны противника, Богачук добрался до тяжело раненного Левкуна и быстро оказал ему помощь, остановив кровотечение. После этого Богачук поочередно с младшим сержантом Доломановым более 5 километров на руках эвакуировали раненного капитана, чем спасли ему жизнь.