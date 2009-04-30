Украина предлагает Боснии и Герцеговине отменить визовый режим.

Об этом заявил посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ вчера во время встречи с председателем Президиума БиГ Небойшой РАДМАНОВИЧЕМ.

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, учитывая опыт Хорватии, боснийско-герцеговинский стороне было предложено отменить визовый режим, что значительно способствовало бы активизации туристического обмена и деловой активности между двумя странами.

Посол Украины возобновил приглашение Президента Виктора ЮЩЕНКО Н.РАДМАНОВИЧУ посетить Украину с официальным визитом.

В завершение встречи М.ЛУБКИВСКИЙ поблагодарил Н.РАДМАНОВИЧА за поддержку украинской общины в БиГ и выразил надежду, что украинцы и в дальнейшем будут пользоваться вниманием и содействием со стороны официальных чиновников БиГ.

Как сообщал УНИАН, Хорватия на период летнего туристического сезона отменила визы для граждан Украины.