В Тернопольской области обрушилась церковь УПЦ МП
10:56, 27 апреля 2009Общество
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Сдана в эксплуатацию в 1995 году
В ночь против 26 апреля в селе Кинахивцы Збаражского района Тернопольской области произошло частичное разрушение церкви Святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви Московского патриархата, сданной в эксплуатацию в 1995 году.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, разрушены две опорные стены и часть крыши храма. Жертв и пострадавших нет.
Причина разрушения устанавливается.
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