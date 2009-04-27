В Тернопольской области обрушилась церковь УПЦ МП

В ночь против 26 апреля в селе Кинахивцы Збаражского района Тернопольской области произошло частичное разрушение церкви Святых апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви Московского патриархата, сданной в эксплуатацию в 1995 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, разрушены две опорные стены и часть крыши храма. Жертв и пострадавших нет.

Причина разрушения устанавливается.