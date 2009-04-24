Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как временные администраторы борются с проблемной задолженностью и какую сумму долгов им удалось собрать с заемщиков

Укрпромбанк

Банк работает с проблемной задолженностью самостоятельно и к помощи коллекторских компаний не прибегает. На данный момент проблемные кредиты физлиц достигли 3,1 миллиарда гривен, что составляет 25,1% от всех кредитов населения, уровень «проблемки» по юрлицам достиг 9,1 миллиарда гривен (или 74,9%).

Всего за время работы временной администрации заемщики погасили 271,9 миллиона гривен, из которых население — 165,2 миллиона, компании — 106,8 миллиона.

По проблемным кредитам в банке проводится стандартная претензионно-исковая работа с реализацией исполнительной службой залогового имущества через торги. Также еженедельно проводятся заседания рабочей группы, на которых решаются системные вопросы по погашению этой задолженности и принимаются решения для погашения долгов по конкретным заемщикам. За первые две недели апреля уровень просроченной задолженности по физическим лицам в банке снизился на 2,6 миллиона гривен (0,05%).

«Надра»

В отличие от Укрпромбанка «Надра» привлекает к работе с «проблемкой» коллекторские компании. К коллекторам попадают долги только после 180 дней просрочки и только в том случае, если со стороны клиентов нет попыток найти новые варианты реструктуризации своей задолженности.

Долги с меньшим сроком просрочки обрабатывают специалисты банка. Какую сумму кредитов погасили заемщики за время работы временной администрации, в банке сообщить отказались. «Банк «Надра» на текущий момент не может поделиться этой информацией», — заявили в пресс-службе финучреждения. Исходя из данных баланса банка, которыми располагает «ДЕЛО», кредиты населения с начала года снизились на 730,4 миллиона гривен, из которых в марте — на 237,4 миллиона гривен.

К слову, нежелание проблемных банков озвучивать сумму погашенной заемщиками задолженности объясняется довольно просто. «Мы дадим эту информацию, а потом вкладчики будут штурмовать банк и требовать отдать им эти деньги или отчитаться, куда мы их распределили», — объясняет причины временный администратор, пожелавший остаться неназванным.

Родовид Банк

В банке отказались назвать сумму возвращенной задолженности и долю «проблемки». «Ситуация с просроченной задолженностью в банке имеет тенденцию к улучшению. Объем задолженности постоянно сокращается», — сообщили в пресс-службе финучреждения. Взыскивать долги с заемщиков банку помогают коллекторы.

«Национальный Кредит»

В банке утверждают, что работают с должниками сами по старым схемам: обзвон, выезд к заемщику и подача иска в суд. С приходом в банк временного администратора схема не изменилась. В финучреждении отказываются называть сумму взысканной за время работы администратора задолженности и делятся только информацией о доле «проблемки». «У нас проблемная задолженность по физическим лицам составляет 3-5% от общего кредитного портфеля», — сообщили в кредитном отделе финучреждения.

«Киев»

Банк определил круг неплательщиков и работает с ними без привлечения коллекторских компаний. По некоторым должникам уже направлены иски в суды. Кроме того, к работе со злостными неплательщиками банк планирует подключать правоохранительные органы.

Временный администратор «Киева» Виктор Мироненко не желает называть сумму просроченной задолженности. Однако члены инициативной группы вкладчиков банка говорят, что озвучивалась цифра в 500 миллионов гривен только по процентным платежам.

«БИГ Энергия»

Временная администрация банка работает с 16 марта этого года, за первый месяц работы в счет погашения проблемной задолженности по кредитам получено 123,4 тысячи гривен и 114,8 тысячи долларов.

Плановые погашения кредитной задолженности в марте составили 18,9 миллиона гривен, из них 10 миллионов гривен банк получил после введения временной администрации. Погашение просроченной задолженности в марте составило 2,75 миллиона гривен.