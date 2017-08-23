Во Львове иностранец заманивал девушек в сексуальное рабство в Испанию

Во Львове гражданин Колумбийской республики заманивал девушек в сексуальное рабство в Испании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

Мужчина, по предварительному сговору с группой лиц, среди которых и граждане Украины, вербовал молодых девушек с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в Испании.

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Злоумышленник обещал потерпевшим работу в отелях и ночных клубах, гарантировал хорошие условия труда, проживание в комфортабельных номерах гостиниц и высокие заработки, однако в результате девушки попадали в «сексуальное рабство».

В рамках начатого уголовного производства, предусмотренного ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.