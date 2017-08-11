Новой "Мисс Украина Вселенная" стала 18-летняя киевлянка (фото, видео)

10 августа в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина Вселенная". Обскакав 15 соперниц, драгоценную корону - напомним, весом в 450 граммов - завоевала 18-летняя киевлянка Яна Красникова, пишет Украинская правда. ТаблоID.

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"В детстве мне всегда говорили, что моя главная задача - это учиться и развивать себя. Я занималась вокалом, конным спортом, актерским мастерством, танцами, рисованием, владею иностранными языками: английским, испанским, французским, учу португальский, китайский и итальянский. Я принимала участие в многочисленных международных конкурсах и занимала почетные места. Но самые большие мои достижения еще впереди!", - сказала Яна в интервью для СМИ.

Стоит отметить, что Красникова соревновалась в конкурсе, невзирая на боль. Как написала девушка на днях в Instagram, "дострибалася" к травме связок.

Девушка поразила жюри конкурса, в частности, тем, что спела государственный гимн на украинском и английском языках.