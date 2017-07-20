Простояв половину выступления в очереди, фанаты Depeche Mode штурмом брали "Олимпийский" (видео)

Многим фанатам легендарной рок-группы Depeche Mode пришлось проторчать под входом в НСК "Олимпийский" полконцерта, который состоялся в рамках Global Spirit Tour в Киеве.

Читайте такжеЛегенды зарядили Киев: Depeche Mode отыграли концерт на "Олимпийском" (фото)

На входе не могли просканировать билеты, сообщает ТСН.

Очередь на вход растянулась на три километра. Люди на вход в стадион стояли возле метро "Олимпийская" от "Палаца спорта". Причиной стало то, что на части билетов не срабатывал сканер.

Из-за неисправной работы оборудования некоторые поклонники провели в очереди три часа. На одном из участков на вход люди начали прорываться силой.