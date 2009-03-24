Луценко надеется, что подписка о невыезде остановит Аделаджу

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что старший пастор церкви “Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА, который подозревается в организации финансового мошенничества компании «Кингз-Кепитал» и находится на подписке о невыезде, не будет пытаться выехать за пределы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киевской области во время посещения учебного центра Внутренних войск по случаю 15-й годовщины создания спецподразделения ГУБОП «Сокол».

«Он не может выехать за пределы Украины, соответствующие службы нацелены на предотвращение этого. Надеюсь, что он этого не сделает, поскольку это может повлечь более строгую меру пресечения», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он отверг обвинение С.АДЕЛАДЖИ, что вроде бы украинская милиция преследует его за религиозные убеждения. «Я категорически это отметаю. Это дело касается исключительно финансового мошенничества», - сказал министр.

Вместе с тем он напомнил, что процессуальный статус и мера пресечения для С.АДЕЛАДЖИ могут зависеть от показаний двух посредников мошеннической схемы, которые сейчас находятся в розыске.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что в нашей стране человек, который не согласен с действиями сотрудников милиции, может обжаловать их, обратившись к прокуратуру или в суд.

Как сообщал УНИАН, Главное следственное управление МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинуло обвинение С.АДЕЛАДЖЕ.

Гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, осуществленного в особенно крупных размерах.

14 марта следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.