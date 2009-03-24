У Ющенко говорят, что России украинской трубы не видать
Может ли измениться цена на газ?
Уполномоченный президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский заявил, что Украину не устраивает желание России стать совладельцем украинской ГТС.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
“У российской стороны есть своя концепция и свое видение относительно украинской ГТС. Их видение таково, что они хотели бы...стать совладельцем украинской ГТС. Такой подход не устраивает украинскую сторону”, - отметил он.
Кроме того, отвечая на вопрос, может ли измениться цена на российский газ учитывая достигнутые договоренности Украины и ЕС, он сказал: “Я бы не хотел, чтобы Москва устанавливала цены на транзит в Украине, так же, как и Украина в России”.
Как известно, ранее премьер-министр России Владимир Путин призвал вернуться к идее международного консорциума по управлению украинской ГТС.