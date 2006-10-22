Вторые сутки в Крыму не могут ликвидировать пожар
15:13, 22 октября 2006Общество
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Горит городская свалка
В Судаке (Крым) возникло самовозгорание на городском полигоне бытовых отходов, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в Автономной республике Крым.
Свалка горит уже вторые сутки. В ликвидации горения задействованы 4 машины с цистернами для воды, 3 самосвала "КамАЗ" и один бульдозер. По состоянию на вчерашний вечер площадь горения удалось уменьшить. Работы продолжаются.
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