Вторые сутки в Крыму не могут ликвидировать пожар

В Судаке (Крым) возникло самовозгорание на городском полигоне бытовых отходов, сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в Автономной республике Крым.

Свалка горит уже вторые сутки. В ликвидации горения задействованы 4 машины с цистернами для воды, 3 самосвала "КамАЗ" и один бульдозер. По состоянию на вчерашний вечер площадь горения удалось уменьшить. Работы продолжаются.