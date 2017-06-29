17 - 20 августа на Житомирщине проведут Международный молодежный фестиваль искусств "Песенный Спас", сообщает пресс-служба Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, Международный молодежный фестиваль искусств «Песенный Спас» приглашает молодых исполнителей к участию в конкурсе в следующих номинациях:

1) «Исполнитель эстрадной песни в возрасте от 14 до 35 лет;

2) «Исполнитель авторской песни» в возрасте от 14 до 35 лет;

3) «Конферансье» – возрастных ограничений нет.

Для участия необходимо до 1 июля 2017 года направить заявку в электронной форме на e-mail: festpisennyispas@gmail.com

Перечень документов и требования к материалам можно посмотреть на сайте Житомирской ОГА.

В рамках мероприятия будут проходить концерты, творческие встречи, мастер-классы, телевизионные и радиопрограммы с участием победителей и гостей.

Напомним, в 2016 году фестиваль «Песенный Спас» открыли грандиозным концертом и наградили победителей.