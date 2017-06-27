20 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН прибыли на оккупированную часть Донбасса

ООН направила на оккупированную часть Донбасса 20 грузовиков с товарами медицинского назначения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает 112.ua.

Читайте такжеООН: необходимо снижать зависимость пострадавших на Донбассе украинцев от гуманитарной помощи

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 20 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом", - говорится в сообщении.

В грузовиках - товары медицинского назначения общим весом свыше 241 тонну.

Помощь была направлена от Всемирной продовольственной организации ООН и Представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В конце мая ООН направила на неподконтрольную территорию Донбасса 15 грузовиков с продуктовыми наборами.