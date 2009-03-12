В Крыму стреляют корабли Черноморского флота РФ

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота Российской Федерации до 13 марта в Крыму на полигонах боевой подготовки отрабатывают задачи в рамках зачетно-тактических учений.

Как сообщили УНИАН в Службе информации и общественных связей ЧФ РФ, в море действуют флагман флота – гвардейский ракетный крейсер «Москва», большой противолодочный корабль «Керчь», сторожевые корабли «Ладный» и «Сметливый». «Боевые единицы выполняют совместные зачетные боевые упражнения. В частности, запланированы артиллерийские стрельбы и стрельбы зенитно-ракетными комплексами по надводным морским и воздушным целям», - говорится в сообщении.

На полигоне боевой подготовки артиллерийские стрельбы по щиту и пуски зенитных ракет выполняют ракетный корабль на воздушной подушке «Бора» и малый ракетный корабль «Мираж».

В районе морского десантного полигона «Опук» большие десантные корабли «Ямал» и «Азов» отрабатывают «элементы второй курсовой задачи». «В частности, кораблям предстоит отработать выполнение артиллерийских стрельб и провести тактико-строевое занятие с личным составом и техникой бригады морской пехоты Черноморского флота», - сказано в сообщении.

На полигоне «Опук» личный состав десантно-штурмового батальона, самоходно-артиллерийского дивизиона, инженерно-десантной роты и других подразделений бригады морской пехоты ЧФ РФ продолжают выполнение задач по планам полевого выхода.