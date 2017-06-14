Суд Москвы продлил на три месяца арест Липецкой кондитерской фабрики Roshen

Басманный суд Москвы сегодня продлил до 13 сентября арест Липецкой кондитерской фабрики Roshen.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в пресс-службе суда.

«Суд продлил арест объектов недвижимости Roshen до 13 сентября», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, суд в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет незаконного возмещения НДС. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 млрд руб.

20 января 2017 года украинская кондитерская корпорация Roshen объявила об остановке производственной деятельности своей фабрики в Липецке (РФ) по политико-экономическим причинам. Полная остановка и консервация планировались на апрель 2017 года.

В заявлении отмечалось, что с 2013 года Липецкая фабрика сократила объемы производства втрое – до 40 тыс. тонн в 2016 году с 132 тыс. тонн в 2013-м. Причиной стало резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, а также малая представленность продукции Roshen на полках российских магазинов.

В компании отмечают, что продажа российской фабрики невозможна из-за ареста имущества, наложенного следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела.

Корпорация Roshen в 2014-2016 годах получила 72,06 млн долларов дивидендов от работы ее производственных площадок на Липецкой кондитерской фабрике и перечислила с этой суммы налоги в государственный бюджет Украины в размере 125,63 млн грн.

В состав корпорации входят Киевская, Кременчугская и две Винницкие кондитерские фабрики, Винницкий молочный завод «Рошен», две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевскому (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).